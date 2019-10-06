Появился перевод того, как Белый дом готовил разговор Трампа с Зеленским
6 октября, 2019, 07:47
Украинское правительственное информационное агентство "Укринформ" опубликовало полный перевод обнародованной в Соединенных Штатах переписки между чиновниками в рамках расследования Палаты представителей
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Подаем неофициальный полный перевод письма членов комитетов Палаты представителей и приложенных к нему фрагментов переписки между чиновниками", - отмечают в "Укринформе".
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- Как уже сообщалось, члены трех комитетов (по разведке, надзору и реформам, по иностранным делам) Палаты представителей США обратились с письмом к Конгрессу США с призывом осудить президента Трампа, который якобы использовал давление на Украину в собственных политических целях. Для аргументации вины главы Белого дома и его Администрации они обнародовали часть текстовых сообщений, которыми обменивались бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, постоянный представитель США при ЕС Гордон Сонланд, адвокат Трампа Рудольф Джулиани, помощник Президента Украины Андрей Ермак.
- Обмен текстовыми сообщениями происходил за несколько дней до известного телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля и после него.
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