Символом акции "Нет капитуляции!" будет желтая лента

6 октября, 2019, 09:39

Символом Сопротивления Капитуляции будет желтый скотч

Об этом говорится на Facebook-странице организаторов сегодняшнего вече, информирует Еспресо.TV .

"Желтый скотч используют наши военные чтобы обозначить себя на поле боя. Это симолов сопротивления российскому агрессору. Это будет и символом сопротивления капитуляции", - отмечается в сообщении.

"Приносите с собой на вече желтый скотч и желтые ленты как символ сопротивления капитуляции", - говорят в движении Сопротивления Капитуляции.