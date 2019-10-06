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Espreso.tvОбществоСимволом акции "Нет капитуляции!" будет желтая лента

Символом акции "Нет капитуляции!" будет желтая лента

Символом Сопротивления Капитуляции будет желтый скотч

Об этом говорится на Facebook-странице организаторов сегодняшнего вече, информирует Еспресо.TV .

"Желтый скотч используют наши военные чтобы обозначить себя на поле боя. Это симолов сопротивления российскому агрессору. Это будет и символом сопротивления капитуляции", - отмечается в сообщении.

"Приносите с собой на вече желтый скотч и желтые ленты как символ сопротивления капитуляции", - говорят в движении Сопротивления Капитуляции.

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