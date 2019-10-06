Разумков назвал "красные линии", которые нельзя переходить в законе об особом статусе Донбасса

6 октября, 2019, 20:55

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков перечислил "красные линии", которые украинская власть не перейдет в новом законе об особом статусе "Донбасса"

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "Украина", сообщает "Укринформ".

По словам главы ВР, выборы на Донбассе должны проходить по украинскому законодательству и без пулеметов и танков.

"Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе - выборы могут проходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут компонент безопасности, о чем говорят все политики и в первую очередь президент и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса ", - сказал Разумков.

Спикер парламента отметил, что никто не будет нарушать "красные линии", которые были указаны ранее, так как от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

"Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и президент об этом говорил, что это будет публичная позиция, это не будет писаться в Офисе президента или в закрытом комитете Верховной Рады. это закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства ", - заверил Разумков.

По его словам, для того чтобы ни у кого не было мысли, что новый закон об особом статусе будет предусматривать федерализацию Украины, он должен разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса президента, а также зарубежных партнеров.

"Таким образом, в этой дискуссии мы получим качественный законопроект, который будет рассмотрен Верховной Радой Украины публично, публичная дискуссия должна быть в этом вопросе. И мы сможем, оставаясь в тех "красных линиях", с которых мы начали беседу, наработать такое законодательство, которое сможет и сохранить интересы государства, и вернуть территории и людей", - убежден Разумков.