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Espreso.tvСпорт"Александрия" победила "Карпаты" и не пустила "Динамо" в отрыв

"Александрия" победила "Карпаты" и не пустила "Динамо" в отрыв


фото: twitter
В 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" на своем поле победила "Карпаты" и осталась на расстоянии в 1 очко от "Десны" и "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Александрию" вперед на 50-й минуте вывел Дмитрий Гречишкин. "Карпаты" отыгрались за 8 минут усилиями Тима Халла.

Победу команде Владимира Шарана на 82-й минуте принес Владислав Бабогло.

"Александрия" победила "Карпаты" 2: 1, набрала 19 очков и осталась на четвертом месте на расстоянии в 1 пункт от "Десны" и "Динамо". Лидирует с 30 баллами "Шахтер".

Чемпионат Украины

10-й тур

6 октября

"Александрия" - "Карпаты" 2: 1

Голы: Гречишкин, 50, Бабогло, 82 - Халл, 58

  • 6 октября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в гостях победил "Днепр-1" и получил десятую подряд победу в турнире.
  • Кроме того, "Динамо" победило "Колос" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти.
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