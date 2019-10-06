Полиция останется в Золотом-4 после разведения войск
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Соответствующее заявление Троян сделал во время встречи с жителями города Золотое-4 в Луганской области.
"Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и гарантировать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", - рассказал Троян.
Также заместитель главы Нацполиции анонсировал в городе Золотое-4 личный прием граждан начальником полиции в Луганской области Сергеем Колесником для решения всех насущных проблем жителей, относящихся к компетенции полиции.
"Мы уже имеем пример успешной работы правоохранителей после разведения войск в стратегическом пгт Станица Луганская. Там местные жители тоже имели опасения по поводу своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции "Луганск-1", нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан ", - отметил Троян.
- Представители "Национального корпуса" 6 октября 2019 г. прибыли в Золотое, что на Луганщине. Они готовы с оружием в руках не допустить перехода этого населенного пункта под контроль российско-террористических сил.
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