Полиция останется в Золотом-4 после разведения войск

6 октября, 2019, 18:31

Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян заявил, что полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке после отвода украинских войск

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Соответствующее заявление Троян сделал во время встречи с жителями города Золотое-4 в Луганской области.

"Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и гарантировать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", - рассказал Троян.

Также заместитель главы Нацполиции анонсировал в городе Золотое-4 личный прием граждан начальником полиции в Луганской области Сергеем Колесником для решения всех насущных проблем жителей, относящихся к компетенции полиции.

"Мы уже имеем пример успешной работы правоохранителей после разведения войск в стратегическом пгт Станица Луганская. Там местные жители тоже имели опасения по поводу своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции "Луганск-1", нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан ", - отметил Троян.