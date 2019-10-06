 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДобровольцы уже прибыли в Золотое и готовы защитить поселок в случае отступления ВСУ, - Билецкий

Добровольцы уже прибыли в Золотое и готовы защитить поселок в случае отступления ВСУ, - Билецкий


фото: nationalcorps.org
Представители "Национального корпуса" сегодня, 6 октября 2019 года, прибыли в Золотое на Луганщине. Они готовы с оружием в руках не допустить перехода данного наесленого пункта под контроль российско-террористических сил

Об этом заявил глава "Нацкорпусу" Андрей Белецкий во время прямого включения в конце вече "Остановим капитуляции!" на Майдане Незалежности в Киеве, передает Еспресо.TV.

Новость дополняется.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 октября, 2019 воскресенье

5 октября, 2019 суббота

больше новостей

6 октября, 2019 воскресенье

5 октября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать