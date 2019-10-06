Добровольцы уже прибыли в Золотое и готовы защитить поселок в случае отступления ВСУ, - Билецкий
6 октября, 2019, 14:27
Представители "Национального корпуса" сегодня, 6 октября 2019 года, прибыли в Золотое на Луганщине. Они готовы с оружием в руках не допустить перехода данного наесленого пункта под контроль российско-террористических сил
Об этом заявил глава "Нацкорпусу" Андрей Белецкий во время прямого включения в конце вече "Остановим капитуляции!" на Майдане Незалежности в Киеве, передает Еспресо.TV.
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