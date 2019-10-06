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Espreso.tvОбществоНа мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход

На мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход

Архивное фото
На мосту у города Станица Луганская открыт временный обходной переход

Это произошло в субботу, 5 октября 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Временный переход планировали открыть 11 октября, но это удалось сделать раньше.

Между тем, на самом мосту продолжаются восстановительные работы. Старые конструкции разрушенной переправы демонтируют.

На дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

  • Напомним, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения. После этого украинская сторона разобрала разрушенный блокпост поблизости.
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