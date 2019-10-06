На мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход

6 октября, 2019, 08:12

На мосту у города Станица Луганская открыт временный обходной переход

Это произошло в субботу, 5 октября 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Временный переход планировали открыть 11 октября, но это удалось сделать раньше.

Между тем, на самом мосту продолжаются восстановительные работы. Старые конструкции разрушенной переправы демонтируют.

На дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.