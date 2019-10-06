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Espreso.tvСпортМЮ проиграл "Ньюкаслу" и скатился на 12-е место в чемпионате Англии

МЮ проиграл "Ньюкаслу" и скатился на 12-е место в чемпионате Англии


фото: REUTERS
В 8-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уступил в гостях "Ньюкасла" и скатился на 12-е место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный гол в матче на 72-й минуте забил Мэттью Лонгстафф, который принес "Ньюкаслу" победу над МЮ.

"Манчестер Юнайтед" проиграл 0: 1 и с 9 очками опустился н 12-е место в турнирной таблице. "Ньюкасл" имеет 8 пунктов и занимает 16-ю позицию.

Чемпионат Англии

8-й тур

6 октября

"Ньюксал" - "Манчестер Юнайтед" 1: 0

Гол: Лонгстафф, 72

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