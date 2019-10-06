МЮ проиграл "Ньюкаслу" и скатился на 12-е место в чемпионате Англии
6 октября, 2019, 20:37
В 8-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уступил в гостях "Ньюкасла" и скатился на 12-е место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол в матче на 72-й минуте забил Мэттью Лонгстафф, который принес "Ньюкаслу" победу над МЮ.
"Манчестер Юнайтед" проиграл 0: 1 и с 9 очками опустился н 12-е место в турнирной таблице. "Ньюкасл" имеет 8 пунктов и занимает 16-ю позицию.
Чемпионат Англии
8-й тур
6 октября
"Ньюксал" - "Манчестер Юнайтед" 1: 0
Гол: Лонгстафф, 72
- Напомним, 6 октября в 8-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко в составе неожиданно уступил на своем поле "Вулверхэмптону".
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