Вследствие протестов в Ираке погибли уже 100 человек

5 октября, 2019, 13:52

Число погибших в результате массовых протестов в Ираке достигло 100 человек

Об этом со ссылкой на Al Arabiya сообщает "Укринформ" .

По информации правозащитников, 5 октября количество погибших во время акций протеста в Ираке, которые продолжаются четыре последних дня, достигла 100 человек.

По информации СМИ, всего более 3 тыс. человек получили ранения во время протестов в Багдаде, 540 человек были задержаны, из них 200 остаются под стражей.

Власти Ирака ранее объявила об отмене комендантского часа, который в Багдаде и еще нескольких иракских городах ввели в ночь на четверг. Движение транспорта по улицам иракской столицы пока восстановлено.