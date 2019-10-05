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Espreso.tvМирВследствие протестов в Ираке погибли уже 100 человек

Вследствие протестов в Ираке погибли уже 100 человек


фото: ukrinform.ua
Число погибших в результате массовых протестов в Ираке достигло 100 человек

Об этом со ссылкой на Al Arabiya сообщает "Укринформ" .

По информации правозащитников, 5 октября количество погибших во время акций протеста в Ираке, которые продолжаются четыре последних дня, достигла 100 человек.

По информации СМИ, всего более 3 тыс. человек получили ранения во время протестов в Багдаде, 540 человек были задержаны, из них 200 остаются под стражей.

Власти Ирака ранее объявила об отмене комендантского часа, который в Багдаде и еще нескольких иракских городах ввели в ночь на четверг. Движение транспорта по улицам иракской столицы пока восстановлено.

  • Напомним, по состоянию на 4 сентября в результате столкновений с полицией во время массовых митингов в Ираке погибли уже 44 человека .

 

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