В Ираке количество погибших на акциях протеста превысило 40 человек

4 октября, 2019, 17:52

В результате столкновений с полицией во время массовых митингов в Ираке погибли уже 44 человека

Об этом сообщает AFP.

"Столкновения (между демонстрантами и полицейскими в Ираке, - ред.) привели к гибели 44 человек, включая 4 полицейских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти протесты в Ираке являются беспрецедентными, ведь обычно массовые митинги собираются политиками и религиозными лидерами.