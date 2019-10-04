В Ираке количество погибших на акциях протеста превысило 40 человек
4 октября, 2019, 17:52
В результате столкновений с полицией во время массовых митингов в Ираке погибли уже 44 человека
Об этом сообщает AFP.
"Столкновения (между демонстрантами и полицейскими в Ираке, - ред.) привели к гибели 44 человек, включая 4 полицейских", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти протесты в Ираке являются беспрецедентными, ведь обычно массовые митинги собираются политиками и религиозными лидерами.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке