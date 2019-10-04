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Espreso.tvОбществоВ Ираке количество погибших на акциях протеста превысило 40 человек

В Ираке количество погибших на акциях протеста превысило 40 человек

В результате столкновений с полицией во время массовых митингов в Ираке погибли уже 44 человека

Об этом сообщает AFP.

"Столкновения (между демонстрантами и полицейскими в Ираке, - ред.) привели к гибели 44 человек, включая 4 полицейских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти протесты в Ираке являются беспрецедентными, ведь обычно массовые митинги собираются политиками и религиозными лидерами.

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