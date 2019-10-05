США предложили КНДР соглашение о смягчении санкций

5 октября, 2019, 09:48

США предложили КНДР смягчения санкций в обмен на демонтаж ядерного реактора и прекращение обогащения урана

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

На переговорах, которые начались 5 октября на рабочем уровне между США и КНДР, американская сторона может предложить Северной Корее демонтировать ядерный реактор в Йонбене в обмен на трехлетнее смягчения санкций, сообщил новостной сайт Vox, ссылаясь на информированные источники.

Вашингтон может предложить отмену санкций на экспорт Пхеньяном текстиля и угля на 36 месяцев в обмен на демонтаж реактора, который подвергается проверке и прекращение обогащения Северной Кореей урана.

Журнал Time пишет, что после испытательного пуска КНДР баллистической ракеты с подводной лодки для президента США Дональда Трампа был проведен специальный брифинг, однако он "не обнаружил никакого интереса, когда помощники подробно описали новые усилия Северной Кореи по разработке ракет". Глава Белого дома продолжает настаивать на дипломатическом решении северокорейской проблемы.

Как сообщает южнокорейское агентство "Ренхап", рабочие переговоры между США и КНДР начинаются в Швеции в субботу. По его данным, в переговорах примут участие спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган и северокорейский посол по особым поручениям Ким Мен Гиль.

Американский и северокорейский представители были замечены в Стокгольме, однако отказались от общения с журналистами.