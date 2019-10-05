Обнародовано имя погибшего 4 октября на Донбассе украинского военного
Об этом сообщает 1-я отдельная танковая Северская бригада в facebook.
"С тяжелым сердцем сообщаем, что 4 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб наш собрат и друг, старший солдат Олег Владимирович Ременный", - сообщили в бригаде.
Олег Ременный родом из Шполы, что на Черкасщине, был призван на службу в 2017 году механиком-водителем разведывательной роты 1-й отдельной танковой Северской бригады, и с первых дней вместе с бригадой, защищал границы страны на Донбассе.
"Он был искренним, он был настоящим ... Он стремился мира и для этого боролся Победу ... Он отдал свою жизнь за то, во что верил - за Украину, за свободу и честь украинского народа ... Олег погиб ... Не стало одного из лучших сынов Украины ... ему было всего 33 ... И навсегда останется ... ", - написали собратья погибшего бойца.
- Напомним, 4 октября на Донбассе, вследствие российских обстрелов, один украинский военный погиб , еще трое получили ранения.
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
-
Читайте также
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-