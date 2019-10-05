Обнародовано имя погибшего 4 октября на Донбассе украинского военного

5 октября, 2019, 14:27

4 октября на Донбассе, в результате вражеского обстрела погиб боец 1-й отдельной танковой Северской бригады Олег Ременный

Об этом сообщает 1-я отдельная танковая Северская бригада в facebook.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что 4 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб наш собрат и друг, старший солдат Олег Владимирович Ременный", - сообщили в бригаде.

Олег Ременный родом из Шполы, что на Черкасщине, был призван на службу в 2017 году механиком-водителем разведывательной роты 1-й отдельной танковой Северской бригады, и с первых дней вместе с бригадой, защищал границы страны на Донбассе.

"Он был искренним, он был настоящим ... Он стремился мира и для этого боролся Победу ... Он отдал свою жизнь за то, во что верил - за Украину, за свободу и честь украинского народа ... Олег погиб ... Не стало одного из лучших сынов Украины ... ему было всего 33 ... И навсегда останется ... ", - написали собратья погибшего бойца.