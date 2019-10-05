4 октября на фронте: с российской стороны 32 обстрела, с украинской - один погибший и трое раненых

5 октября, 2019, 07:21

4 октября на Донбассе, вследствие российских обстрелов, один украинский военный погиб, еще трое получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

4 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новогнатовки - с автоматических гранатометов; дважды неподалеку Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Богдановки - с автоматического гранатомета; вблизи Водяного - с ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Мироновского - с станковой противотанкового гранатомета; в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Крымского - из вооружения БМП и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Золотого - из ручных противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки - с автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Золотого - из миномета калибра 82 мм.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.