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Espreso.tvОбществоЗеленский и Лукашенко встретились в Житомире

Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире


фото: president.gov.ua
Президенты Украины и Беларуси провели совместную встречу

Трансляцию вел Еспресо.TV .

Лидеры государств встретились в Житомире. Владимир Зеленский говорил по-русски и украински, отметив, что наши народы близки, поэтому президенты могут прекрасно понимать друг друга.

"Мне очень приятно, что наши страны не имеют границы. Потому что наши люди дружеские, наши люди ментально близки, одинаковы. Я уверен, что каждый украинец гордится, что у нас такие хорошие отношения и добрые соседи", - сказал Зеленский.

Встреча президентов проходит в рамках второго форума регионов Украины и Беларуси. Во время переговоров будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинского-белорусского сотрудничества.

В рамках форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

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