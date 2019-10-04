Зеленский обратил внимание на фамилию президента Беларуси

4 октября, 2019, 18:07

"Я только подумал, к кому все же ближе белорусы: к россиянам или к украинцам? Знаете, почему такая идея пришла? Я отвечу. Я понял ответ на этот вопрос. Ответ - в фамилиях почетных гостей из Беларуси", - заявил Зеленский.

Заметим, что Александр Лукашенко фамилия с окончанием "-ко". Такие фамилии распространены в Украине ..