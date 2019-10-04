Зеленский обратил внимание на фамилию президента Беларуси
4 октября, 2019, 18:07
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на втором Форуме регионов Украины и Беларуси обратил внимание, что фамилия белорусского президента - украинская
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Я только подумал, к кому все же ближе белорусы: к россиянам или к украинцам? Знаете, почему такая идея пришла? Я отвечу. Я понял ответ на этот вопрос. Ответ - в фамилиях почетных гостей из Беларуси", - заявил Зеленский.
Заметим, что Александр Лукашенко фамилия с окончанием "-ко". Такие фамилии распространены в Украине ..
- Во время встречи президентов Украины и Беларуси Александр Лукашенко обмолвился, но отшутился
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