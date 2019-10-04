Лукашенко обмолвился и перепутал Украину с Россией
Об этом сообщает " ВВС Украина".
В Житомире состоялась встреча лидеров двух государств.
"Вы знаете, Владимир Александрович, это площадка регионов России...» - сказал он по форуму регионов Украины и Беларуси.
В ответ Владимир Зеленский исправил коллегу: "Украины, Александр Григорьевич".
Тогда президент Беларуси отшутился: "Я испугался и думал: неужели я "Владимир Владимирович" сказал".
Встреча президентов проходит в рамках второго форума регионов Украины и Беларуси. Во время переговоров будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинского-белорусского сотрудничества.
В рамках форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.
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