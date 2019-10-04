Лукашенко обмолвился и перепутал Украину с Россией

4 октября, 2019, 17:28

Во время встречи президентов Украины и Беларуси Александр Лукашенко обмолвился, но отшутился

Об этом сообщает " ВВС Украина".

В Житомире состоялась встреча лидеров двух государств.

"Вы знаете, Владимир Александрович, это площадка регионов России...» - сказал он по форуму регионов Украины и Беларуси.

В ответ Владимир Зеленский исправил коллегу: "Украины, Александр Григорьевич".

Тогда президент Беларуси отшутился: "Я испугался и думал: неужели я "Владимир Владимирович" сказал".

Встреча президентов проходит в рамках второго форума регионов Украины и Беларуси. Во время переговоров будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинского-белорусского сотрудничества.



В рамках форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.