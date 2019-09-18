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Espreso.tvОбществоВятрович уходит с должности главы Института национальной памяти

Вятрович уходит с должности главы Института национальной памяти

Владимир Вятрович завершает каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг", - рассказал Вятрович.

В частности, речь идет о следующих целях:

  • Освобождение Украины от тоталитарной символики;
  • Архивы КГБ открыты;
  • Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлено: они признаны борцами за независимость;
  • Началась реабилитация жертв репрессий по обновленному закону;
  • Проведено масштабную работу по популяризации украинской истории и развенчание мифов о нашем прошлом.

"Уверен, работа Института должно продолжаться. Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории - это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее", - отметил он .

 

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