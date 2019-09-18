Вятрович уходит с должности главы Института национальной памяти

18 сентября, 2019, 13:18

Владимир Вятрович завершает каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Могу сказать, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг", - рассказал Вятрович.

В частности, речь идет о следующих целях:

Освобождение Украины от тоталитарной символики;

Архивы КГБ открыты;

Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлено: они признаны борцами за независимость;

Началась реабилитация жертв репрессий по обновленному закону;

Проведено масштабную работу по популяризации украинской истории и развенчание мифов о нашем прошлом.

"Уверен, работа Института должно продолжаться. Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории - это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее", - отметил он .