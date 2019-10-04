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Espreso.tvМирВ штабе Байдена заявили, что Трамп "бьется в истерике"

В штабе Байдена заявили, что Трамп "бьется в истерике"


фото: reuters
В предвыборном штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена раскритиковали попытки президента Дональда Трампа запустить расследование относительно политика

Как заявила представительница штаба Байдена Кейт Бедингфилд, Трамп "отчаянно хватается за теории заговора, которые уже развенчали независимые и заслуживающие доверия" СМИ, сообщает DW.

По ее словам, администрация Трампа находится "в свободном падении", а сам президент "бьется в истерике" на национальном телевидении.

Перед этим Трамп заявил, что хотел бы видеть расследование в отношении Байдена, которое проводится украинскими, а также китайскими властями.

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