В штабе Байдена заявили, что Трамп "бьется в истерике"

4 октября, 2019, 13:38

В предвыборном штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена раскритиковали попытки президента Дональда Трампа запустить расследование относительно политика

Как заявила представительница штаба Байдена Кейт Бедингфилд, Трамп "отчаянно хватается за теории заговора, которые уже развенчали независимые и заслуживающие доверия" СМИ, сообщает DW.

По ее словам, администрация Трампа находится "в свободном падении", а сам президент "бьется в истерике" на национальном телевидении.

Перед этим Трамп заявил, что хотел бы видеть расследование в отношении Байдена, которое проводится украинскими, а также китайскими властями.