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Espreso.tvОбществоВ Колумбии наркоторговцы дрейфовали в океане на тонне кокаина. Видео

В Колумбии наркоторговцы дрейфовали в океане на тонне кокаина. Видео

В Колумбии задержали наркоторговцев, которые потерпели кораблекрушение и дрейфовали на тюках с кокаином

Об этом сообщает Радио Свобода .

Отмечается, что из-за того, что лодку накрыла волна и он перевернулся, незаконный груз, который был на борту, стал их спасательным кругом.

Жертв кораблекрушения доставили на сушу, где им была оказана вся необходимая помощь. В дальнейшем контрабандистов ждет судебный процесс - им уже предъявлены обвинения.

Видео Reuters

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