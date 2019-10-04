В Колумбии наркоторговцы дрейфовали в океане на тонне кокаина. Видео
4 октября, 2019, 08:14
В Колумбии задержали наркоторговцев, которые потерпели кораблекрушение и дрейфовали на тюках с кокаином
Об этом сообщает Радио Свобода .
Отмечается, что из-за того, что лодку накрыла волна и он перевернулся, незаконный груз, который был на борту, стал их спасательным кругом.
Жертв кораблекрушения доставили на сушу, где им была оказана вся необходимая помощь. В дальнейшем контрабандистов ждет судебный процесс - им уже предъявлены обвинения.
Видео Reuters
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