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Espreso.tvОбществоВ государственных вопросах сейчас доминирует "решалово", - Данилюк

В государственных вопросах сейчас доминирует "решалово", - Данилюк

Экс-глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что в вопросе решения важных государственных вопросов в действующей власти доминирует подход "решалова"

Об этом Данилюк сказал в интервью LB.ua .

"В чем я вижу сложности? В том, что сейчас неглубоко мы подходим к важным государственным вопросам. Доминирует подход" решения вопросов ". Проще говоря," решалова ". Происходит это от того, что в команде некоторые люди привыкли именно так работать", - сказал Данилюк.

Экс-глава СНБО добавил, что "решалово" происходит через суды и правоохранительные органы.

"Это модель работы: если надо через суды - решим через суды, если надо решить через правоохранительные органы, скажем, НАПК - решим через эти органы. Такой подход дает быстрые результаты, но фактически оставляет нас в прошлом", - отметил Данилюк.

  • Напомним, 27 сентября стало известно, что секретарь СНБО Александр Данилюк подал в отставку .
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