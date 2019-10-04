Рада утвердила программу Кабмина на 5 лет
В программе перечислены ряд реформ в различных сферах и показатели, которых правительство должно достичь. За соответствующее решение проголосовали 236 депутатов, сообщает Громадское.
Программа действий правительства может стать основой новой кредитной программы, которую Украина заключит с Международным валютным фондом.
Также программой действий правительства предусмотрено, что через 5 лет иностранные инвестиции в экономику Украины должны составить 50 млрд долларов, доля государства на банковском рынке снизится до 20%, кредитный рейтинг Украины повысится до уровня «А», доля лоукостеров на авиарынке вырастет вдвое и тому подобное. Также программой предусмотрено введение нового налога - акциза на товары, при изготовлении которых загрязняется окружающая среда.
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