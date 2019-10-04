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Espreso.tvОбщество"Турборежим" - это ненормально ", - Гончарук

"Турборежим" - это ненормально ", - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Верховная Рада и Кабмин должны быть понятными и предсказуемыми для бизнеса и общества
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
 
"С каждым днем я вижу, что эта работа становится более эффективной. Мы разрабатываем личные контакты. Но есть одно обстоятельство, которое, по моему мнению, должно постепенно отходить в прошлое, - это так называемый режим форсирования, вы его называете "турборежим". Это ненормально ", - сказал он в Верховной Раде, представляя программу деятельности правительства.
 
Гончарук добавил, что скорость принятия законов была необходима, но сейчас должна быть настроена системная работа так, чтобы показать пример, что правительство и парламент могут быть предсказуемыми для общества и бизнеса.
 
"Основой для этого может стать программа деятельности правительства", - резюмировал премьер.
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