Правительство хочет сделать е-перепись до конца года

4 октября, 2019, 18:31

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что электронная перепись населения может быть проведена уже до конца 2019 года

Об этом он заявил в Раде, представляя программу деятельности правительства, передает Еспресо.TV

"У нас очень много фейковой информации в наших реестрах. Мы должны в этом году, мы ищем возможность в этом году провести так называемую электронную перепись населения. То есть объединить все базы данных", - сказал он.

По словам Гончарука, объединить реестры надо для того, чтобы увидеть сколько людей проживает в стране, что это за люди и какую помощь они получают.

"Мы рассчитываем на то, что мы точно будем распоряжаться деньгами, а это значит, что больше денег получит тот, кому это действительно нужно", - добавил Гончарук.

Он отметил, что правительство вместе с Минсоцполитики уже работают над воплощением этой задачи.