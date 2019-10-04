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Espreso.tvОбществоПравительство хочет сделать е-перепись до конца года

Правительство хочет сделать е-перепись до конца года

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что электронная перепись населения может быть проведена уже до конца 2019 года
Об этом он заявил в Раде, представляя программу деятельности правительства, передает Еспресо.TV.
 
"У нас очень много фейковой информации в наших реестрах. Мы должны в этом году, мы ищем возможность в этом году провести так называемую электронную перепись населения. То есть объединить все базы данных", - сказал он.
 
По словам Гончарука, объединить реестры надо для того, чтобы увидеть сколько людей проживает в стране, что это за люди и какую помощь они получают.
 
"Мы рассчитываем на то, что мы точно будем распоряжаться деньгами, а это значит, что больше денег получит тот, кому это действительно нужно", - добавил Гончарук.
 
Он отметил, что правительство вместе с Минсоцполитики уже работают над воплощением этой задачи.
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