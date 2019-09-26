Правительство хочет создать Единый реестр украинцев, - Дубилет
Об этом заявил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет во время конференции в клубе Кабмина по антикоррупционным мерам, передает Укринформ .
"В Украине очень много реестров. Одна из вещей, которую хотим сделать - объединить реестры, потому что даже такая простая вещь как реестр украинцев или реестр физических лиц, как угодно называйте, - рассеян по шести-семи базовым реестрам и мы сейчас делаем большую работу для того, чтобы получить единый реестр и не заставлять украинцев сообщать свои данные в каждом отдельном реестре ", - сказал Дубилет.
По словам министра, 80% информации, которую предоставляют украинцы, когда обращаются в государственные органы или когда государство заставляет предоставлять сведения - это базовые вещи, которые нужно иметь в одном Едином реестре.
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