Заместитель советника миссии США при ОБСЕ: до выборов на Донбассе РФ должна вывести войска и разоружить террористов

4 октября, 2019, 14:28

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ США призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений, включая полное соблюдение режима прекращения огня, вывод своих сил и прекращение поддержки боевиков "Л / ДНР"

Об этом заявила заместитель политического советника миссии США при ОБСЕ Лейн Дарнелл Баль во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ".

"Наше внимание должно сосредоточиться на безопасности. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений, включая соблюдение режима прекращения огня, вывода своих сил и прекращения поддержки, разоружения и расформирования незаконных вооруженных формирований в так называемых народных республиках, прежде как продвигаться с местными выборами на востоке Украины ", - заявила американский дипломат.

В миссии США при ОБСЕ заявили, что последние события на востоке Украины обнадеживают. После установленного режима прекращения огня 21 июля общий уровень насилия снизился, стороны начали долгожданный ремонт пешеходного моста в Станице Луганской, также прогресс в разминировании.

"Мы также приветствуем недавний диалог между Украиной и Россией и надеемся на дальнейшее деэскалацию конфликта, начиная с разведения сил в Золотом и Петровском 7 октября", - сообщила Лейн Дарнелл Баль.

Во время заседания в миссии США при ОБСЕ еще раз подчеркнули на полной поддержке Вашингтоном суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

"Мы присоединяемся к нашим европейским и других партнерам, подтверждая, что наши связанные с" Минском "санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия полностью не выполнит свои минские обязательства. Отдельные санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом ", - подчеркнула дипломат.