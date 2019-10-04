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Espreso.tvСпортЛига Европы: соперник "Александрии" уволил главного тренера

Лига Европы: соперник "Александрии" уволил главного тренера


фото: asse.fr
Соперник "Александрии" в групповом этапе Лиги Европы французский "Сент-Этьен" принял решение уволить главного тренера Гислена Принтана

Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Соперник "Александрии" в групповом раунде Лиги Европы французский "Сент-Этьен" уволил главного тренера коллектива Гислена Принтана из-за неутешительных результатов команды в чемпионате Франции и еврокубковом турнире.

Новым наставником коллектива будет экс-тренер английского "Лестера" Клюд Пюэль,  специалист покинул Туманный Альбион зимой 2019 года.

В чемпионате Франции "Сент-Этьен" занимает 19-е место, а в группе Лиги Европы делит 3-4-е место с "Александрией".

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