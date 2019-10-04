Лига Европы: соперник "Александрии" уволил главного тренера
4 октября, 2019, 19:38
Соперник "Александрии" в групповом этапе Лиги Европы французский "Сент-Этьен" принял решение уволить главного тренера Гислена Принтана
Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
Соперник "Александрии" в групповом раунде Лиги Европы французский "Сент-Этьен" уволил главного тренера коллектива Гислена Принтана из-за неутешительных результатов команды в чемпионате Франции и еврокубковом турнире.
Новым наставником коллектива будет экс-тренер английского "Лестера" Клюд Пюэль, специалист покинул Туманный Альбион зимой 2019 года.
В чемпионате Франции "Сент-Этьен" занимает 19-е место, а в группе Лиги Европы делит 3-4-е место с "Александрией".
- 3 октября, во втором туре группового раунда Лиги Европы в домашнем матче украинский "Александрия" сыграла вничью с бельгийским "Гентом" .
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