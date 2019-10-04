Легендарный защитник ошарашил физической формой
4 октября, 2019, 17:39
Легендарный защитник Патрис Эвра ошарашил физической формой в 38 лет
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Легендарный французский защитник Патрис Эвра продолжает зажигать в медиа-сфере, на этот раз экс-игрок МЮ, "Ювентуса" и сборной Франции поразил болельщиков физической формой.
Летом 38-летний Эвра завершил профессиональную футбольную карьеру.
When you look like you just retired do not be jealous I just wanna share missing you guys @ nicoanelka39 @coachmeddydubai #ilovethisgame # positive4evra #training
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