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Espreso.tvСпортЛегендарный защитник ошарашил физической формой

Легендарный защитник ошарашил физической формой


фото: eurosport
Легендарный защитник Патрис Эвра ошарашил физической формой в 38 лет

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Легендарный французский защитник Патрис Эвра продолжает зажигать в медиа-сфере, на этот раз экс-игрок МЮ, "Ювентуса" и сборной Франции поразил болельщиков физической формой.

Летом 38-летний Эвра завершил профессиональную футбольную карьеру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When you look like you just retired do not be jealous I just wanna share missing you guys @ nicoanelka39 @coachmeddydubai #ilovethisgame # positive4evra #training

Публикация от Patrice Evra (@ patrice.evra)

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