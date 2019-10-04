Флешмоб Зеленского: в НАБУ жалуются на жизненные обстоятельства и соседей

4 октября, 2019, 20:57

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

"Итак, кто и как сообщал нам о коррупции: более 960 - сообщили по телефону, более 360 - по электронной почте, более 370 - по почте (на бумаге). Все обращения надлежащим образом зарегистрировали", - говорится в сообщении.

Самыми популярными причинами для жалоб было возможное ненадлежащее досудебное расследование; реализация социальных, трудовых прав и законных интересов; нарушение требований земельного, жилищно-коммунального законодательства; нарушение законодательства при принудительном исполнении судебных решений; вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятии.

В НАБУ отметили, что нередки случаи, когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции, зато жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.

"Проводить ли по всем изложенным фактам НАБУ расследование? Нет. Только по тем, которые подследственны Бюро, то есть возможные преступления, совершенные высокопоставленными лицами или же местной общине или интересам государства нанесен ущерб более чем 960 тыс. грн", - добавили в ведомстве.