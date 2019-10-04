Беларусь вернула Украине журналиста Шаройко, которого осудила за якобы шпионаж
4 октября, 2019, 14:32
В результате переговоров двух президентов - Владимира Зеленского и Александра Лукашенко - Павел Шаройко возвращен домой в Украину
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в telegram-канале.
Отмечается, что в 2012 - 2014 годах Павел работал корреспондентом агентства УНИАН в Минске, а с 2015 года - на "Украинском радио".
В своих материалах он освещал работу трехсторонней контактной группы, а также писал про пропавшего Павла Гриба.
Шаройко был задержан белорусскими правоохранительными органами 2 года назад, а 19 февраля 2018 года - приговорен Верховным судом Республики Беларусь к лишению свободы сроком на 8 лет за якобы шпионаж.
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