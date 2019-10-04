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Espreso.tvОбществоНа Львовщине аварийно сел грузовой самолет, 4 погибших, - Криклий

На Львовщине аварийно сел грузовой самолет, 4 погибших, - Криклий

Грузовой самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" по маршруту Вико (Испания) - Львов совершил аварийную посадку на землю в с. Сокольники вблизи аэродрома

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовщины.

Отмечается, что 4 октября в 07:10 в Службу спасения поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12.

В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку.

В 7:46 самолет АН-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Facebook, что, по предварительным данным, 4 погибших.

"Аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием горючего. Начато расследование указанного события", - добавил он.

 

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