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Espreso.tvСпортВо время велопрогулки погибла 22-летняя чемпионка мира по фристайлу

Во время велопрогулки погибла 22-летняя чемпионка мира по фристайлу


фото: Fox News
Во время велопрогулки трагически погибла чемпионка мира по фристайлу среди юниоров канадка Микайла Мартин

Об этом сообщает официальный сайт Международной лыжной федерации.

Чемпионка мира среди юниоров 2018 года получила серьезные повреждения во время велопрогулки со своим другом. Ее доставили в больницу на вертолете, но врачи спасти жизнь женщины не смогли.

Полиция проводит расследование причин гибели Мартин.

В 2017 году Мартин, занимавшаяся горнолыжным спортом, перешла во фристайл. Она выиграла золото на юниорском чемпионате мира в дисциплине ски-кросс. Лыжница также участвовала в розыгрыше Кубка мира. Ее лучшим результатом было шестое место на этапе в Швейцарии. В начале сентября Мартин заняла третье место на Australia-New Zealand Cup.

 

 

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