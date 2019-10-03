Во время велопрогулки погибла 22-летняя чемпионка мира по фристайлу

3 октября, 2019, 16:45

Во время велопрогулки трагически погибла чемпионка мира по фристайлу среди юниоров канадка Микайла Мартин

Об этом сообщает официальный сайт Международной лыжной федерации.

Чемпионка мира среди юниоров 2018 года получила серьезные повреждения во время велопрогулки со своим другом. Ее доставили в больницу на вертолете, но врачи спасти жизнь женщины не смогли.

Полиция проводит расследование причин гибели Мартин.

В 2017 году Мартин, занимавшаяся горнолыжным спортом, перешла во фристайл. Она выиграла золото на юниорском чемпионате мира в дисциплине ски-кросс. Лыжница также участвовала в розыгрыше Кубка мира. Ее лучшим результатом было шестое место на этапе в Швейцарии. В начале сентября Мартин заняла третье место на Australia-New Zealand Cup.