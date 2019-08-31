Во время гонок "Формула-2" погиб автогонщик

31 августа, 2019, 21:21

Во время автогонок "Формула-2" погиб 22-летний французский пилот Антуан Юбер

Об этом сообщает Международная федерация автоспорта.

31 августа, на автодроме Спа-Франкоршам должна была состояться первая гонка этапа "Формулы-2" в Бельгии. Она была остановлена уже на втором круге, когда на выходе из поворота "Красная вода" произошла серьезная авария с участием Антуана Юбера, Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато.

Сато самостоятельно покинул место аварии, а о состоянии здоровья Юбера и Корреа не было никаких данных. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, Юбер умер в 18:35 по бельгийскому времени. 22 сентября ему должно было исполниться 23 года.

Хуан Мануэль Корреа остается в больнице, его состояние стабильное.

RACE TRAGEDY F2 driver Anthoine Hubert dies in tragic crash at Belgian GP

#Motorsport #antoinehubert pic.twitter.com/4dczIQ09Qo - ofpolitics (@ ofpolitics1) August 31, 2019