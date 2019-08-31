Во время гонок "Формула-2" погиб автогонщик
Об этом сообщает Международная федерация автоспорта.
31 августа, на автодроме Спа-Франкоршам должна была состояться первая гонка этапа "Формулы-2" в Бельгии. Она была остановлена уже на втором круге, когда на выходе из поворота "Красная вода" произошла серьезная авария с участием Антуана Юбера, Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато.
Сато самостоятельно покинул место аварии, а о состоянии здоровья Юбера и Корреа не было никаких данных. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, Юбер умер в 18:35 по бельгийскому времени. 22 сентября ему должно было исполниться 23 года.
Хуан Мануэль Корреа остается в больнице, его состояние стабильное.
RACE TRAGEDY F2 driver Anthoine Hubert dies in tragic crash at Belgian GP- ofpolitics (@ ofpolitics1) August 31, 2019
#Motorsport #antoinehubert pic.twitter.com/4dczIQ09Qo
- В мае испанский автогонщик Фернандо Алонсо разбил болид во время тренировочного заезда накануне гонки "500 миль Индианаполиса" в серии "Индикар".
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