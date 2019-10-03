Владельца "112 Украина" и NewsOne допросили в качестве свидетеля по делу о терроризме, подозрение не предъявляли
3 октября, 2019, 16:34
Козака допросили в качестве свидетеля в производстве, открытом по статьям "терроризм", "финансирование терроризма" и "легализации средств, полученных преступным путем"
Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, пишет " Радио Свобода".
Владельца телеканалов "112 Украина" и NewsOne, соратника пророссийского политика Виктора Медведчука, народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака 3 октября допросили в Службе безопасности Украины.
Сообщение в российских СМИ, написавших о "выдвижение обвинений" Козаку, Гитлянская назвала фейком, поскольку он - народный депутат и на выдвижение ему обвинений пока требуется согласие парламента.
Сам депутат в эфире "112 Украина" подтвердил, что был на допросе в СБУ по делу о терроризме.
"Это для меня было сегодня новостью", - заявил он и добавил, что подозрений ему не предъявляли.
- Ранее СМИ сообщили, что Тарасу Козаку сообщили о подозрении в терроризме и отмывании средств.
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