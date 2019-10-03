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Espreso.tvОбществоВладельцу ZIK, NewsOne и 112 Украина Тарасу Козаку сообщили о подозрении

Владельцу ZIK, NewsOne и 112 Украина Тарасу Козаку сообщили о подозрении

Владельцу телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина Тарасу Казаку сообщили о подозрении в терроризме и отмывании средств

Об этом сам Козак заявил в эфире "112 Украина" .

"Меня сегодня допрашивали по трем статьям. Одна статья - терроризм, вторая - финансирование терроризма, а третья статья - легализация средств, полученных преступным путем. Это для меня сегодня было новостью. Спрашивали о телемосте, различные вопросы задавали", - сказал Козак.

Новость дополняется.

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