Владельцу ZIK, NewsOne и 112 Украина Тарасу Козаку сообщили о подозрении

3 октября, 2019, 14:41

Владельцу телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина Тарасу Казаку сообщили о подозрении в терроризме и отмывании средств

Об этом сам Козак заявил в эфире "112 Украина" .

"Меня сегодня допрашивали по трем статьям. Одна статья - терроризм, вторая - финансирование терроризма, а третья статья - легализация средств, полученных преступным путем. Это для меня сегодня было новостью. Спрашивали о телемосте, различные вопросы задавали", - сказал Козак.

Новость дополняется.