В Минобороны планируют ввести еще 200 стандартов НАТО
3 октября, 2019, 17:58
В Министерстве обороны до 2020 года планируется ввести более 200 стандартов и других руководящих документов НАТО
Об этом сообщил директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Олег Мелихов, сообщает сайт Минобороны.
Свидетельством евроатлантического курса Украины являются принятые документы оборонного планирования: Стратегический оборонный бюллетень, Закон Украины "О национальной безопасности Украины", новая конституционная норма.
"Поэтому на период до 2020 года включительно обработке подлежат более 200 стандартов и других руководящих документов НАТО по различным вопросам. В частности оборонного планирования, применения видов и родов ВС Украины, логистики, разведки, военной полиции, медобеспечения, профессионализации войска пр. Специалисты отмечают, что достаточный уровень для вступления в Альянс, внедрения стандартов НАТО и развития оборонных возможностей четко не определен", - отмечает Мелихов.
Он заявил, что главная практическая цель стандартизации - оперативная и техническая совместимость управленческих, боевых, разведывательных, обеспечивающих и других органов и систем.
"Курс Украины относительно членства в ЕС и НАТО получил конституционный гарантии необратимости. Итак, идем к коллективному "зонту" безопасности, резюмировал чиновник Минобороны.
- Ранее Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО.
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