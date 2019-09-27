Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО
27 сентября, 2019, 12:45
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с ним в Нью-Йорке поднимал тему вступления Украины в Альянс
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Колумбийском университете.
Столтенберг отметил, что именно Зеленский инициировал обсуждение данного вопроса.
"Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке несколько дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО", - сказал Столтенберг.
В то же время он не ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО, сказав, что "не ему об этом говорить".
Генсек НАТО отметил, что для Украины важно провести реформы - модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права.
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