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Espreso.tvМирСтолтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО

Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО


фото: gettyimages
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с ним в Нью-Йорке поднимал тему вступления Украины в Альянс

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Колумбийском университете.

Столтенберг отметил, что именно Зеленский инициировал обсуждение данного вопроса.

"Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке несколько дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО", - сказал Столтенберг.

В то же время он не ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО, сказав, что "не ему об этом говорить".

Генсек НАТО отметил, что для Украины важно провести реформы - модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права.

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