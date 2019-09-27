Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО

27 сентября, 2019, 12:45

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Колумбийском университете.

Столтенберг отметил, что именно Зеленский инициировал обсуждение данного вопроса.

"Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке несколько дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО", - сказал Столтенберг.

В то же время он не ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО, сказав, что "не ему об этом говорить".

Генсек НАТО отметил, что для Украины важно провести реформы - модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права.