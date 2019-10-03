Суд отказал "112 Украина" в удовлетворении иска против Нацсовета
Об этом сообщается на сайте ОАСК.
Рассмотрев доказательства и доводы заявителя о необходимости принятия мер обеспечения иска, суд пришел к выводу, что не видит оснований для удовлетворения соответствующего заявления.
"Сейчас истцами не представлено суду достаточных доказательств в обоснование заявления и надлежащих доказательств наличия очевидной опасности причинения вреда их правам, свободам и интересам до принятия решения по делу", - отметили в суде.
Напомним, в суд поступило заявление об обеспечении иска от пяти телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание под эмблемой "112 Украина", в которой они просили суд приостановить действие решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить предоставление истцам услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме.
В то же время суд открыл производство по делу о признании противоправными и отмене решения Нацсовета об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание для пяти телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание под эмблемой "112 Украина". ОАСК будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.
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