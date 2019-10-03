Смелый назвал валютные колебания "закономерным процессом"

3 октября, 2019, 19:53

Колебания курса гривни, которое наблюдается в последнее время, является закономерным процессом, учитывая политику гибкого курсообразования, проводимую Нацбанком

Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил глава НБУ Яков Смолий, сообщает УНИАН.

"Колебания в ту или иную сторону - это закономерный процесс. Так и должен работать рынок. Когда происходят колебания в определенных диапазонах, это нормальная ситуация как для бизнеса, так и центрального банка, который регулирует эту политику", - сказал он.

При этом Смолий добавил, что сейчас в Украине есть несколько сезонных факторов, которые фундаментально влияют на курс гривни. Это валютные поступления экспортеров агропродукции, которые существенно выросли, а также вложения нерезидентов в ценные бумаги правительства, которые на начало года выросли до $3 миллиардов.