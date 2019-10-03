Смелый назвал валютные колебания "закономерным процессом"
Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил глава НБУ Яков Смолий, сообщает УНИАН.
"Колебания в ту или иную сторону - это закономерный процесс. Так и должен работать рынок. Когда происходят колебания в определенных диапазонах, это нормальная ситуация как для бизнеса, так и центрального банка, который регулирует эту политику", - сказал он.
При этом Смолий добавил, что сейчас в Украине есть несколько сезонных факторов, которые фундаментально влияют на курс гривни. Это валютные поступления экспортеров агропродукции, которые существенно выросли, а также вложения нерезидентов в ценные бумаги правительства, которые на начало года выросли до $3 миллиардов.
- Напомним, что 3 октября доллар подорожал на 30 копеек, до 24,86 грн.
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