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Espreso.tvОбществоСмелый назвал валютные колебания "закономерным процессом"

Смелый назвал валютные колебания "закономерным процессом"

Колебания курса гривни, которое наблюдается в последнее время, является закономерным процессом, учитывая политику гибкого курсообразования, проводимую Нацбанком

Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил глава НБУ Яков Смолий, сообщает УНИАН.

"Колебания в ту или иную сторону - это закономерный процесс. Так и должен работать рынок. Когда происходят колебания в определенных диапазонах, это нормальная ситуация как для бизнеса, так и центрального банка, который регулирует эту политику", - сказал он.

При этом Смолий добавил, что сейчас в Украине есть несколько сезонных факторов, которые фундаментально влияют на курс гривни. Это валютные поступления экспортеров агропродукции, которые существенно выросли, а также вложения нерезидентов в ценные бумаги правительства, которые на начало года выросли до $3 миллиардов.

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