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Espreso.tvОбществоДоллар подорожал до 24,86 грн

Доллар подорожал до 24,86 грн

За сутки доллар подорожал на 30 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

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Евро также подскочило в цене - на 40 копеек и стоит 27,16 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $1 покупают по 25,50 грн, продают - 25,80 грн.

Евро на черном рынке скупают по 27,60 грн, продают - 28 грн.

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