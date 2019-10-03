Доллар подорожал до 24,86 грн
3 октября, 2019, 09:09
За сутки доллар подорожал на 30 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
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Евро также подскочило в цене - на 40 копеек и стоит 27,16 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $1 покупают по 25,50 грн, продают - 25,80 грн.
Евро на черном рынке скупают по 27,60 грн, продают - 28 грн.
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