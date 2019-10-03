"Лугано" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы
3 октября, 2019, 17:09
Букмекеры считают "Динамо" фаворитом гостевого матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы против швейцарского "Лугано"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы предлагают на победу команды Алексея Михайличенко в Швейцарии коэффициент 1.90. На ничью они дают 3.40, а выигрыш "Лугано" считают маловероятным - 4.40.
В 1-м туре группового раунда "Динамо" переиграло дома шведский "Мальме" 1:0 и начало победную серию в различных турнирах, которая уже длится четыре матча.
"Лугано" 19 сентября во Лиге Европы проиграл в гостях датскому "Копенгагену" 0:1.
- Сегодня во 2-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" играет в гостях со швейцарским "Лугано". Матч начнется в 22:00.
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