"Лугано" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

3 октября, 2019, 17:09

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом гостевого матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы против швейцарского "Лугано"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы предлагают на победу команды Алексея Михайличенко в Швейцарии коэффициент 1.90. На ничью они дают 3.40, а выигрыш "Лугано" считают маловероятным - 4.40.

В 1-м туре группового раунда "Динамо" переиграло дома шведский "Мальме" 1:0 и начало победную серию в различных турнирах, которая уже длится четыре матча.

"Лугано" 19 сентября во Лиге Европы проиграл в гостях датскому "Копенгагену" 0:1.