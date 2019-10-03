Посольство США призвало к восстановлению контроля Украины над границей с РФ
3 октября, 2019, 20:46
Американское посольство в Украине отметило, что для проведения честных и свободных выборов необходимо вывести силы, возглавляемые Россией и передать контроль над границей украинской власти
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.
Дипведомством приветствует прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины.
"Призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей. Свободные и честные выборы требуют вывода возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасной среды", - говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что для того, чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю.
Напомним, правительство Германии приветствует согласование "формулы Штайнмайера" и заявляет, что Минские договоренности будут выполнены только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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