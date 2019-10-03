Посольство США призвало к восстановлению контроля Украины над границей с РФ

3 октября, 2019, 20:46

Американское посольство в Украине отметило, что для проведения честных и свободных выборов необходимо вывести силы, возглавляемые Россией и передать контроль над границей украинской власти

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

Дипведомством приветствует прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины.

"Призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей. Свободные и честные выборы требуют вывода возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасной среды", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что для того, чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю.