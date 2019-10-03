Минские соглашения будут выполнены, когда Украина возобновит суверенитет на Донбассе, - правительство Германии

3 октября, 2019, 15:41

Правительство Германии приветствует согласование "формулы Штайнмайера" и заявляет, что Минские договоренности будут выполнены только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на запрос в МИД Германии.

"По мнению правительства Германии, Минские соглашения остаются дорожной картой для политического решения ситуации на востоке Украины. Согласовать" формулу Штайнмайера" было важным шагом для Трехсторонней контактной группы. Теперь пришло время имплементировать другие пункты Минских соглашений. По нашему мнению, Минские соглашения не будут считаться выполненными, пока полный территориальный суверенитет и целостность Украины не будут восстановлены в Луганском и Донецком регионах", - говорится в ответе МИД Германии на

Согласно "формуле", Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов, и постоянный - после того как результаты этих выборов признает ОБСЕ. Под контролем ОБСЕ должно пройти и само голосование.