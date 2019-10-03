Новый закон о столице предусматривает два отдельных бюджета, - Ткаченко

3 октября, 2019, 12:27

Член партии "Слуга народа" Александр Ткаченко рассказал, как по новому закону о столице будет распределяться бюджет

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.

"В первую очередь следует понять, что бюджет будет районный и городской. Городской бюджет сосредоточен на проблемах, связанных со стратегическими вопросами города. А районные связаны с теми потребностями, которые имеют жители районов. Распоряжаться бюджетом будет магистратура во главе с мэром, а определять ключевые вопросы по поводу того, что это собственно за бюджет, какого размера будут районные советы и совет Киевский", - отметил Ткаченко.

Он объяснил целесообразность такого нововведения размерами Киева.

"Самый маленький район Киева по численности населения больше Исландии. Каким образом люди, живущие в таких районах, могут достучаться до одного помещения на Крещатике, чтобы решить проблему тротуара, недостатка воды в конкретном доме? Это должны делать районные советы на местах. Это нормальный европейский принцип. Он позволяет жить удобно", - подчеркнул нардеп.

По экспертизе Венецианской комиссии Ткаченко сказал: "Я вообще не знаю, откуда взялась эта история, это какая-то легенда в голове у господина Кличко".

Он отметил, что этот закон не нуждается в одобрении Венецианской комиссии, но нардепы работали над ним вместе с экспертами СЕ, Еврокомиссии, других западных партнеров.

"Вопрос досрочных выборов мэра и в Киевсовет в повестке дня. Один вопрос ставит мэр, другой - киевляне. Для нашей команды важно, чтобы эти выборы проходили на базе нового закона. Что касается конкурса на должность главы КГГА, это решение, которое находится в руках президента, ему решать, он имеет полные полномочия принимать такое решение, которое считает нужным", - добавил Ткаченко.