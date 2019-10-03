Нападающий "Челси" не определился за сборную какой страны выступать
3 октября, 2019, 20:41
Нападающий лондонского "Челси" Тэмми Абрахам не определился за какую сборную играть
Об этом сообщает ВВС.
Форвард лондонского "Челси" Тэмми Абрахам получил вызов в сборную Англии, однако футболист еще не определился выступать ли за этот коллектив. 22-летний Абрахам рассматривает возможность выступать за сборную Нигерии.
"Решение еще не принято. Сейчас я сосредоточен исключительно на "Челси". Однако я горд за себя, ведь сразу две страны хотят видеть меня в своем составе. Я люблю и Англию, и Нигерию", - признался футболист
В этом сезоне Абрахам провел 7 матчей и забил 7 голов.
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