Нападающий "Челси" не определился за сборную какой страны выступать

3 октября, 2019, 20:41

Нападающий лондонского "Челси" Тэмми Абрахам не определился за какую сборную играть

Об этом сообщает ВВС.

Форвард лондонского "Челси" Тэмми Абрахам получил вызов в сборную Англии, однако футболист еще не определился выступать ли за этот коллектив. 22-летний Абрахам рассматривает возможность выступать за сборную Нигерии.

"Решение еще не принято. Сейчас я сосредоточен исключительно на "Челси". Однако я горд за себя, ведь сразу две страны хотят видеть меня в своем составе. Я люблю и Англию, и Нигерию", - признался футболист

В этом сезоне Абрахам провел 7 матчей и забил 7 голов.