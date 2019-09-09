Футболист "Челси" поссорился с соседями из-за матерного рэпа

9 сентября, 2019, 18:57

Соседи игрока "Челси" Рубена Лофтуса-Чика жалуются на матерный рэп, который раздается из дома футболиста

Об этом сообщает The Sun.

Соседи полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика обратились к местным властям с жалобой на футболиста. Из дома Лофтус-Чика часто звучит матерный рэп на большой громкости.

"Есть много подростков, которые живут здесь, поэтому я считаю, что им все равно, но это очень плохо по отношению к соседям. Летом нам приходится кричать, чтобы он уменьшил громкость", - заявил сосед футболиста.

В прошлом сезоне Лофтус-Чик провел 40 матчей в футболке "Челси", забил 10 голов и отдал 5 асиситив.