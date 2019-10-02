США одобрили продажу Украине новой партии Javelin, - Bloomberg
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
По данным издания, такое решение было принято в Госдепе и Конгрессе США.
Согласно контракту, Украина купит 150 противотанковых ракет и комплексов Javelin на сумму 39 млн долларов.
Публично о контракте будет объявлено позже.
Ранее сообщалось, что бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курта Волкера заподозрили в лоббировании интересов производителя Javelin в Украине.
16 ноября 2017 Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который, в частности, предусматривает выделение $ 350 млн на оборонные нужды Украины. Кроме того, Вашингтон также одобрил план по предоставлению ВСУ оборонительного вооружения, которое включает противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Весной 2018 США доставили в Украину эти противотанковые ракетные комплексы, а в мае прошли их первые испытания.
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