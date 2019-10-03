Джонсон снова хочет приостановить работу парламента
Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу британского премьера.
"В заявлении Даунинг-стрит указано, что правительство намерено закончить текущую сессию парламента 8 октября. Новое заседание начнется через шесть дней, 14 октября, с выступления королевы, в котором будет определена законодательная повестка дня правительства", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что выступление королевы 14 октября позволит правительству "изложить свои планы по поводу системы здравоохранения, школ, борьбы с преступностью, инвестирования в инфраструктуру и построения сильной экономики".
Поэтому, как отмечается, работа парламента должна быть приостановлена в течение короткого времени, чтобы обеспечить все необходимые материально-технические приготовления.
Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о прекращении работы парламента на пять недель.
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