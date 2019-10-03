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Espreso.tvМирДжонсон снова хочет приостановить работу парламента

Джонсон снова хочет приостановить работу парламента


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен просить приостановить работу парламента с 8 по 14 октября

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

"В заявлении Даунинг-стрит указано, что правительство намерено закончить текущую сессию парламента 8 октября. Новое заседание начнется через шесть дней, 14 октября, с выступления королевы, в котором будет определена законодательная повестка дня правительства", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что выступление королевы 14 октября позволит правительству "изложить свои планы по поводу системы здравоохранения, школ, борьбы с преступностью, инвестирования в инфраструктуру и построения сильной экономики".

Поэтому, как отмечается, работа парламента должна быть приостановлена в течение короткого времени, чтобы обеспечить все необходимые материально-технические приготовления.

Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о прекращении работы парламента на пять недель.

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