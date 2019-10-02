Во время нападения на колледж в Финляндии погибла украинка

2 октября, 2019, 15:38

Жертвой нападения на колледж в финском городке Куопио оказалась гражданка Украины 1996 года рождения

Об этом со ссылкой на Украинские дипломаты передает ТСН.

По словам второго секретаря посольства Украины в Финляндии и Исландии Дмитрия Гусева, погибшая украинка была одной из учениц этого колледжа.

Ранее сообщалось, что 1 октября в Финляндии неизвестный напал на студентов профучилища.

По словам очевидцев, при себе у него было какое-то холодное оружие.

В результате атаки погиб один человек, еще десять получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

При этом злоумышленника удалось задержать. Его мотивы пока не установлены.