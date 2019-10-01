Нападение в колледже в Финляндии: один погибший, десять пострадавших

1 октября, 2019, 15:25

Во вторник, 1 октября, в финском городе Куопио неизвестный напал на студентов профессионального училища

Как сообщает Yle.fi, в результате «акта насилия» погиб один человек. Еще десять, в том числе подозреваемый, получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Полиция не сообщает, чем был вооружен подозреваемый. По данным очевидцев, подозреваемый напал на студентов колледжа с холодным оружием.

Подозреваемый взят под стражу. Во время его задержания полиция применила огнестрельное оружие.

Нападение произошло в торговом центре Herman, где расположены временные помещения училища Savon koulutusyhtymä. Место происшествия оцеплено.

Полиция сообщает, что на данный момент нет опасности для окружающих. По их словам, слухи о том, что в районе Петонен видели вооруженного человека, не соответствуют действительности.