Нападение в колледже в Финляндии: один погибший, десять пострадавших
Как сообщает Yle.fi, в результате «акта насилия» погиб один человек. Еще десять, в том числе подозреваемый, получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Полиция не сообщает, чем был вооружен подозреваемый. По данным очевидцев, подозреваемый напал на студентов колледжа с холодным оружием.
Подозреваемый взят под стражу. Во время его задержания полиция применила огнестрельное оружие.
Нападение произошло в торговом центре Herman, где расположены временные помещения училища Savon koulutusyhtymä. Место происшествия оцеплено.
Полиция сообщает, что на данный момент нет опасности для окружающих. По их словам, слухи о том, что в районе Петонен видели вооруженного человека, не соответствуют действительности.
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