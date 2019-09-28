Зинченко помог "Манчестер Сити" сократить отставание от "Ливерпуля"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч против "Эвертона" на привычном левом фланге обороны.
Первый мяч в игре забил нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус на 24-й минуте после передачи полузащитника Кевина Де Брюйне. До перерыва счет сравнял форвард "Эвертона" Доминик Калвер-Льюин, голевой пас отдал защитник Симус Коулмен.
На 71-й минуте "Сити" снова вывел вперед нападающий Рияд Марез. В конце матча отличился форвард Стерлинг.
"Манчестер Сити" победил "Эвертон" 3: 1, набрал 16 очков и сократил отставание от лидера чемпионата Англии - "Ливерпуль" - до 5 пунктов. "Эвертон" имеет 7 баллов и занимает 15-ю позицию.
Чемпионат Англии
7-й тур
28 сентября
"Эвертон" - "Манчестер Сити" 1: 3
Голы: Калвер-Льюин, 33 - Жезус, 24 Марез, 71, Стерлинг, 84
- Напомним, в 7-м туре чемпионата Англии по футболу Андрей Ярмоленко забил гол и помог "Вест Хэму" сыграть в гостях вничью с "Борнмут".
- Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Борнмутом".
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