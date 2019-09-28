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Espreso.tvСпортЗинченко помог "Манчестер Сити" сократить отставание от "Ливерпуля"

Зинченко помог "Манчестер Сити" сократить отставание от "Ливерпуля"


фото: REUTERS
Украинский футболист Александр Зинченко сыграл в победном матче против "Эвертона" и помог "Манчестер Сити" остаться на расстоянии в 5 очков от лидера чемпионата Англии - "Ливерпуля"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч против "Эвертона" на привычном левом фланге обороны.

Первый мяч в игре забил нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус на 24-й минуте после передачи полузащитника Кевина Де Брюйне. До перерыва счет сравнял форвард "Эвертона" Доминик Калвер-Льюин, голевой пас отдал защитник Симус Коулмен.

На 71-й минуте "Сити" снова вывел вперед нападающий Рияд Марез. В конце матча отличился форвард Стерлинг.

"Манчестер Сити" победил "Эвертон" 3: 1, набрал 16 очков и сократил отставание от лидера чемпионата Англии - "Ливерпуль" - до 5 пунктов. "Эвертон" имеет 7 баллов и занимает 15-ю позицию.

Чемпионат Англии

7-й тур

28 сентября

"Эвертон" - "Манчестер Сити" 1: 3

Голы: Калвер-Льюин, 33 - Жезус, 24 Марез, 71, Стерлинг, 84

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